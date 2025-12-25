На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше раскрыли, чем для Зеленского обернется вывод ВСУ с Донбасса

Польский офицер Лисовский: Зеленского ждет переворот, если он сдаст Донбасс
true
true
true
close
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Согласие украинского лидера Владимира Зеленского на вывод ВСУ с Донбасса может привести к военному перевороту в стране. Таким мнением в беседе с польским порталом Fakt поделился капитан Мацей Лисовский.

«Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились», — сообщил Лисовский.

Он отметил, что пришел к такому выводу после общения с украинскими военнослужащими. Они не допустят, чтобы «Донбасс стал русским», утверждает военный.

По словам Лисовского, Зеленский не станет выводить войска с Донбасса, поскольку это обернется для ВСУ критической ситуацией.

До этого Владимир Зеленский заявил о возможности отвода украинских войск с территории Донецкой народной республики. Однако, данная мера, по его словам, возможна лишь при условии симметричных действий со стороны России и создания свободной зоны, исключающей любое военное присутствие.

Зеленский также заявил, что сохранение существующей линии разграничения является наиболее приемлемым вариантом, требующим минимальных уступок от обеих сторон конфликта. В отношении создания свободной экономической зоны он подчеркнул, что международные партнеры Украины проинформированы о том, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать исключительно народ Украины.

Ранее Арестович раскрыл, чем обернется победа Зеленского на выборах.

