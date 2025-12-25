На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главе Норильска внесли представление после смерти ребенка от голода

Представление внесли мэру Норильска после смерти ребенка от голода в больнице
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прокуратура Красноярского края внесла представление главе города Норильска Дмитрию Карасеву об устранении выявленных нарушений в местной детской больнице, где от истощения скончался младенец и госпитализировали еще двух детей с аналогичным диагнозом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурором внесены представления главному врачу медицинского учреждения и главе городской администрации с требованием устранить выявленные недостатки. Кроме того, представление направлено в ГУ МВД России по Красноярскому краю в связи с недостаточной работой по выявлению социально неблагополучных семей и организацией профилактических мероприятий с родителями», — заявили в прокуратуре.

Сообщалось, что летом текущего года медперсонал больницы осуществлял патронаж ребенка, посещая семью. В это время матери ребенка не было дома, поэтому за младенцем ухаживала его пятнадцатилетняя сестра. В октябре врачи уже не смогли попасть в квартиру. Согласно данным прокуратуры, медики не сообщили своевременно органам профилактики о невозможности визита.

Ранее стало известно о состоянии детей из Норильска, брат которых умер от голода.

