Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской

В результате удара ВСУ по Каменке-Днепровской ранения получила мирная жительница

В Каменке-Днепровской Запорожской области, в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, ранена мирная жительница. Об ТАСС сообщили представители администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Вооруженные силы Украины открыли массированный артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской. Было зафиксировано не менее 15 взрывов на территории города. Согласно оперативным данным, в центральную районную больницу поступила мирная жительница с осколочными ранениями», — заявили в администрации.

Пострадавшая в настоящее время находится в хирургическом отделении больницы.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Было зафиксировано несколько десятков прилетов.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вследствие атаки беспилотного летательного аппарата было нарушено электроснабжение у 4929 потребителей в Каменско-Днепровском муниципальном округе. В число населенных пунктов, затронутых отключениями, вошли город Каменка-Днепровская, а также села Водяное, Днепровка и Мичурино.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу — спутнику Запорожской АЭС.