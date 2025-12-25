На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД высмеяли заявление НАТО о блокаде Калининградской области

Захарова: заявления о блокаде НАТО Калининградской области — слабоумие
Заявления НАТО о блокаде Калининградской области — слабоумие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Она обратила внимание, что со стороны западных лидеров часто звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО.

Дипломат назвала это «больными фантазиями» и бредом.

«Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях», — заявила представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что НАТО необоснованно наращивает военную активность у Калининградской области.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

В ходе прямой линии российский президент Владимир Путин дал понять, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления.

Ранее бывший разведчик США предрек НАТО жесткий ответ России за удар по Калининграду.

