Зеленскому поставили диагноз после его рождественской речи

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского выглядело по-настоящему странным и «бесноватым». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Эта речь показывает, что Зеленский болен особой формой политического бешенства, которая не лечится. Обычно говорят, что в словах человека отображается его внутренний мир, получается у украинского лидера на душе творится совершеннейший ад», — заключил Олейник.

По его мнению, президент Украины стал особенно «дерганным и несдержанным» после коррупционного скандала, а потому делает все более странные заявления.

В Кремле усомнились в возможности украинского президента принимать адекватные решения после рождественской речи.

«В Кремле видели странное обращение Зеленского. Некультурно, озлобленно, он похож на малоадекватного человека», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в России объяснили для чего США установили срок в 90 дней для окончания конфликта.