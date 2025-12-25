В России объяснили для чего США установили срок в 90 дней для окончания конфликта

Политолог Асафов: США дали 90 дней для окончания конфликта, чтобы давить на Киев

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер специально озвучил срок заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, чтобы все стороны понимали серьезность намерений американской администрации. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Александр Асафов.

«Если у планов нет сроков, то они становятся несбыточными. Со сроками хотя бы можно работать, передвигать или назначать заново. Американцы не хотят оставлять вопрос о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной в состоянии неопределенности», — пояснил американист.

При этом Асафов не считает, что администрация Дональда Трампа удастся соблюсти поставленный в 90 дней срок.

«Мы видим, что плотные переговоры между сторонами идут постоянно. Однако лично мне новая дата кажется нереалистичной. Не исключаю, что США специально дали такой небольшой срок, чтобы таким образом подгонять Украину, ведь подобные заявления тоже являются инструментами давления», — заключил Асафов.

Американский постпред при НАТО в эфире Fox News заявил, что в Вашингтоне США считают, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

«Если он (конфликт. — «Газета.Ru») и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал Уитакер.

Ранее в России отвергли возможность окончания конфликта на Украине за 90 дней.