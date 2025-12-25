В России начались продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro

Китайский автобренд Geely объявил о начале российских продаж кроссовера Monjaro в новой максимальной комплектации Flagship SE (Special Edition). Об этом говорится в пресс-релизе марки. В Китае автомобиль представляет собой обновленную версию Monjaro. Цена модели в России начинается от 4,9 млн рублей.

Отмечается, что автомобиль отличается новым эксклюзивным цветом кузова Mountain Green (зеленый металлик) и 20-дюймовыми колесными дисками с тонкими спицами. Также автомобиль получил новый режим вождения Sand, который предназначен для перемещения по песку. Появилась адаптированная система управления демпфированием подвески.

В интерьере появился новый селектор переключения режимов трансмиссии, солнцезащитные козырьки получили прозрачные вставки. Форма и обивка передних сидений изменены, водительское кресло теперь регулируется по 12 направлениям и имеет шесть режимов массажа. В рамках адаптации к российскому климату бачок омывателя увеличен до 5 л.

До этого стало известно, что китайский автобренд JAC начал продажи в России минивэна RF8.

Длина автомобиля – 5415 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 24,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, а также фильтром с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов. Для создания настроения предусмотрена атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером.

Перед выходом на российский рынок RF8 прошел более 2 млн километров испытаний на разных типах дорожного покрытия, в том числе в экстремальном диапазоне температур – от –41 до +47 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.