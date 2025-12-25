«После вспышки»: странного мужчину заподозрили в поджоге машины в Москве

В Москве неизвестный разговаривал с пустотой рядом с горящей машиной

На Живописной улице на северо-западе Москвы ночью сгорел автомобиль Nissan Primera, до этого рядом с машиной видели подозрительного человека, рассказали «Газете.Ru» очевидцы.

«В 4 утра сгорел автомобиль Nissan Primera 2007 года, собственник в 6 утра вышел из дома ехать на работу и встретился с сотрудниками МВД. Причина пожара неизвестна, но загорелся он внутри салона и после вспышки», — рассказала очевидица Анастасия.

Житель соседнего дома Валентин добавил, что перед пожаром по парковке ходил неизвестный мужчина. Соседи считают, что именно он поджег машину, но сам момент никто не видел.

«Этот придурок полночи избивал велосипед курьера, приговаривая: «Вы думаете, что вас много, но нас больше, и мы победим!» А когда машина уже горела, он спокойно стоял около соседней и разговаривал с кем-то внутри. Но там никого не было, только подушки на подголовниках в виде лисьих мордочек. Думаю, пьяный или под наркотиками», — рассказал Валентин.

