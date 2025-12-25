На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета у Актау

Казахстан опубликовал отчет о расследовании крушения самолета AZAL в 2024 году
Azamat Sarsenbayev/Reuters

Казахстан опубликовал отчет о расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) недалеко от города Актау в 2024 году. Об этом сообщили на сайте министерства транспорта республики.

«Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в Окончательном отчете», — говорится в сообщении.

Согласно промежуточному отчету, самолет был поврежден поражающими элементами боевой части. Их принадлежность не была установлена. При этом экспертиза не нашла следов взрывчатых веществ. Также комиссия по расследованию крушения расшифровала записи с бортовых самописцев.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорилось, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Ранее оборудование с упавшего в Актау самолета отправили для экспертизы в США.

