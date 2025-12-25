На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил выстроить систему работы с регионами по вопросам кадров

Путин поручил кабмину и АП выстроить систему кадровой работы с регионами
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Сбербанку и администрации главы государства выстроить систему работы с регионами по вопросам кадров. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Государственного совета, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в рамках работы руководство правительства должно будет собрать помощников глав регионов по кадровым вопросам в Москве. По словам Путина, к этой же задаче должны подключиться администрация президента и Сбербанк, поскольку у кредитной организации «эта работа хорошо налажена».

«Это все должно исполняться. Чрезвычайно важная вещь. От этого зависит в значительной степени будущее страны», — сказал российский лидер.

В ходе заседания Путин также поручил главам регионов назначить отдельных помощников для решения кадровых вопросов. Президент подчеркнул, что не хотел бы, чтобы такие важные вопросы «утонули» в числе задач, стоящими перед заместителями глав регионов.

Ранее Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки.

