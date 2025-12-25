Бывшее общежитие вспыхнуло на Октябрьской набережной в Петербурге

78.ru: здание бывшего общежития вспыхнуло в Петербурге, люди спасаются через окна

В Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание, люди вынуждены спасаться через окна. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«Загорелось бывшее общежитие коридорного типа на Октябрьской набережной. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация людей», — говорится в сообщении.

На данный момент причины пожара неизвестны, информация о пострадавших уточняется.

В этот же день стало известно о ликвидации пожара в бизнес-центре на юге Москвы.

Возгорание в бизнес-центре на Варшавском шоссе, д. 26 произошло утром 25 декабря. Очевидец запечатлел, как пламя вырывается из окна одного из помещений бизнес-центра. По сообщениям спасателей, огонь охватил с четвертого по шестой этаж. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Позднее сообщалось, что площадь пожара в «Варшавской Плазе» увеличилась до 300 кв. метров.

Ранее две малолетние девочки попали в реанимацию с ожогами после пожара в Ленобласти.