Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» с призывом осудить действия Азербайджана и Турции в непризнанном Нагорном Карабахе.

Кроме того, он заявил, что действия Армении были ответом агрессию с азербайджанской стороны, эскалацию которой он просит прекратить.

По его словам, на данный момент в условиях боевых действий существует угроза существованию армянского народа.

Премьер-министр добавил, что о переговорах с Баку трудно рассуждать во время военных действий. Пашинян отметил, что для дальнейшего решения ситуации нужна соответствующая атмосфера.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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