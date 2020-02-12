Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом прекращение войны в Донбассе

Новый глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что самым главным направлением его работы будет — прекращение конфликта в самопровозглашенных ДНР и ДНР, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эта задача является приоритетом для него и она в интересах Украины.

«Это направление остается приоритетным», — подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что в Киеве разработали план, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года.

Известно, что Ермак — юрист с 20-летним опытом работы, который также занимался адвокатской деятельностью.

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