Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры по украинскому вопросу

РИА Новости: Дмитриев прибыл на место проведения переговоров по Украине в Майами

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в Майами и уже прибыл на место проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Кортеж Дмитриева въехал на территорию назначенной переговорной площадки — одного из городских гольф-клубов», — говорится в статье.

Из нее следует, что спецпредставитель российского лидера Владимира Путина пробудет в Майами все выходные.

10 декабря агентство Reuters со ссылкой на российский источник сообщило, что Кирилл Дмитриев направляется в США на переговоры со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Позднее сам спецпредставитель президента РФ подтвердил, что летит в Майами.

Как заявил пресс-пул президента США Дональда Трампа, глава государства прибыл в свое имение Мар-А-Лаго во Флориде, которое расположено на расстоянии 100 км от Майами. По данным журналистов, поездка главы Белого дома связана с проведением переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Майами состоялись переговоры украинской делегации с представителями Вашингтона.