США опровергли свою причастность к авиаударам в районе Таджи близ Багдада
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Представитель международной коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс опроверг информацию о том, что именно коалиция нанесла авиаудар по колонне машин в районе Таджи севернее Багдада. Об этом полковник сообщил на своей странице в Twitter.
«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал Кеггинс.
В субботу, 4 января, иракские СМИ сообщили, что на колонну машин, в которой предположительно находились представители шиитского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», была совершена атака с воздуха.
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