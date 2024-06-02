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Херсонских священников обязали склонять к вступлению в ВСУ, сообщило подполье

РИА Новости: СБУ обязала священников склонять прихожан к вступлению в ВСУ

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Andriy Andriyenko/AP

Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей храмов склонять прихожан к вступлению в ряды украинской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.

«Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ», — говорится в сообщении.

В подполье также рассказывали, что на Украине призывников ловят во время проведения церковных служб. Сообщается, что украинские военкомы дежурят возле входов в храмы, чтобы выявить мужчин призывного возраста.

Незадолго до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители Украины придумали новый способ побега за границу.

По словам источника, теперь украинские граждане выезжают из страны по трассе Одесса — Рени. Здесь есть транзитная зона Молдавии, которая расположена между контрольно-пропускными пунктами (КПП) на границе двух стран. Люди бросают машины и берут к моладвскому селу Паланка.

Ранее в подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР.

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