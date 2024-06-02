Россияне стали больше покупать кондиционеры

В России из-за жары вырос спрос на кондиционеры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию «М.Видео-Эльдорадо».

«Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% – это связано в первую очередь с ранним приходом тепла», — сообщили в компании.

До этого сообщалось, что 1 июня в Москве и Подмосковье ожидаются жара и грозы, местами возможен даже град. В Москве воздух прогреется до +28 — +30°С, в Московской области — до +26 — +31°С. Ветер ожидается восточный и северо-восточный 3-8 м/с, в случае грозы — порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы.

1 июня синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за счет высокой дневной температуры воздуха вода в столице прогрелась до +21°C.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе выпало аномальное количество осадков.