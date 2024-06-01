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«Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию»

«Реал» победил со счетом 2:0 «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

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Dylan Martinez/Reuters

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

В прошлом сезоне в Лиге чемпионов победил английский «Манчестер Сити».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик.

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