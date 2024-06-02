Названы главные опасности для домашнего животного на даче

Многие россияне, открывая дачный сезон, берут с собой за город домашних любимцев, в том числе кошек. Чтобы такие поездки были безопасны и комфортны для питомца, нужно учесть несколько нюансов, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«В первую очередь нужно убедиться, что дача, дом, земельный участок безопасны для нахождения кошки на территории. Прежде чем вывозить животное на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку — то есть обработать кошку от глистов и блох. После этого провести комплексную вакцинацию и поставить вакцину от бешенства. На территории дачного участка могут жить мышки и крысы, которых кошка может поймать, а также ежи и другие виды животных, которые могут контактировать с кошкой. Поэтому очень важно, чтобы животное было привито и не было опасности со стороны других животных», — объяснила эксперт.

Второй момент: может ли кошка выходить за пределы дома.

«Если да, и ранее она никогда не выходила за пределы квартиры, то это может вызвать стресс. Для смягчения ситуации нужно использовать специальные феромоны, которые вставляются в розетки. Рассчитываются такие препараты исходя из площади помещения, нужно очень внимательно читать инструкцию», — рекомендовала она.

Следующий момент — это сама дорога, тоже стресс-фактор для кошки. Если волнение сильное, рекомендую применять препараты, которые успокоят животное. Их может назначить ветеринар.

«Четвертое — борьба за территорию. Если в дачном поселке есть бродячие кошки или соседские на самовыгуле, то могут случиться драки. Домашнюю кошку лучше обезопасить от таких столкновений, не выпускать ее из дома», — добавила Меликова.

Наконец, для кошек опасно и солнце.

«У таких кошек как сфинксы, без плотного шерстяного покрова, может возникать загар, который проявляется в том числе пятнами. Агрессивное солнце может быть чревато заболеваниями кожи. Рекомендую оберегать любых кошек от длительного нахождения на солнце, а сфинксов дополнительно обрабатывать солнцезащитными кремами», — резюмировала специалист.

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