ВС США назвали даты тестовых пусков МБР Minuteman

США намерены провести тестовые пуски неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первое испытание запланировано на 4 июня с 00:01 до 06:01 тихоокеанского времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано 6 июня с 00:01 до 06:01», — следует из сообщения.

США проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня. Отмечается, что целью испытаний является проверка готовности и эффективности сил ядерного сдерживания США. Пуски будут осуществляться с базы Ванденберг в Калифорнии. США заранее уведомили РФ о проведении испытаний, указано в сообщении.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских. Пентагону придется потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы заменить устаревшие МБР Minuteman III, считает он. Риттер добавил, что Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО вместе взятые.

Ранее США приняли решение по ядерному арсеналу.