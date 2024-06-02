К иску ЮАР к Израилю присоединится еще одна страна

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что страна намерена присоединиться к иску ЮАР, который она подала в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем перестать выражать возмущение неизбирательными и абсолютно непропорциональными действиями израильской армии в отношении невинных гражданских лиц, особенно палестинских женщин и детей. Эти действия требуют решительного ответа со стороны международного сообщества», — заявил Борич.

Отмечается, что чилийский лидер дал указание МИД подготовить все необходимые бумаги.

До этого сообщалось, что Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. Отмечается, что ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.