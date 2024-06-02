Россиянам рассказали о неприятных сторонах рассрочки

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм» рассказал, что рассрочка, которую в последнее время все чаще предлагают магазины и маркетплейсы, является завуалированным потребкредитом.
Эксперт предупредил, что рассрочка войдет в вашу кредитную историю, вне зависимости от того, кто ее предоставил.
«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем», — напомнил он.
Лобода отметил, что рассрочка увеличивает долговую нагрузку, что может повлиять на одобрение банками вам кредитов в будущем.
Кроме этого, экономист отметил, что рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку, так как банк-партнер не хочет отказываться от выгоды.
По словам Лободы, прежде чем согласиться на предложение беспроцентного займа, необходимо тщательно взвесить все за и против.
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