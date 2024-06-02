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Россиянам рассказали о неприятных сторонах рассрочки

Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе способна испортить кредитную историю

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм» рассказал, что рассрочка, которую в последнее время все чаще предлагают магазины и маркетплейсы, является завуалированным потребкредитом.

Эксперт предупредил, что рассрочка войдет в вашу кредитную историю, вне зависимости от того, кто ее предоставил.

«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем», — напомнил он.

Лобода отметил, что рассрочка увеличивает долговую нагрузку, что может повлиять на одобрение банками вам кредитов в будущем.

Кроме этого, экономист отметил, что рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку, так как банк-партнер не хочет отказываться от выгоды.

По словам Лободы, прежде чем согласиться на предложение беспроцентного займа, необходимо тщательно взвесить все за и против.

До этого специалист по инвестициям, основатель инвестиционной площадки «Правильные инвестиции» Михаил Китов рассказал «Газете.Ru», на какие цели никогда нельзя брать кредит.

Ранее автоэксперт объяснил преимущество покупки автомобиля на маркетплейсе.

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