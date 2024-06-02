В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Режим был отменен спустя менее одного часа с момента его объявления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников.

1 июня над территорией Белгородской и Брянской областей отражены воздушные атаки Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны, дежурными средствами ПВО в период с 10 утра до полудня 1 июня в Белгородской области уничтожены две тактические ракеты «Точка-У» и два беспилотника, а в Брянской области — один БПЛА.

Незадолго до этого сообщалось об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Из местных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения на линии электропередач. Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское временно остались без света.

Ранее ВСУ атаковали гражданских, пытавшихся эвакуироваться из Харьковской области в РФ.