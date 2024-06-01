Козье, овечье, оленье, лосиное, ослиное: какое молоко самое полезное

Коровье молоко — ценный источник белка, кальция, витаминов и других полезных для человека веществ. Хотя оно наиболее распространено, люди также могут употреблять молоко коз, овец, лошадей, ослов, оленей и лосей. Во Всемирный день молока «Газета.Ru» рассказывает о том, какое из них может заменить детское питание, а какое лечит рак и предотвращает ожирение.

Козье молоко

Козье молоко можно назвать вторым по популярности после коровьего, но точно не менее полезным. В 100 мл молока содержится 68 ккал, 3 г белка, 4 г жира и 4,5 г углеводов. Химический состав и свойства молока коз близки к коровьему, однако оно отличается более высоким количеством протеина, жира и кальция, содержит много каротина, и поэтому имеет бледно-желтую окраску.

Кроме того, козье молоко — хороший источник витаминов А, С, Е, D и группы В, а также кальция, калия, селена и фосфора. Однако, как рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Ирина Остроухова, это не всегда так:

«Если рассматривать данные различных исследований, то можно увидеть, как количество тех или иных витаминов в молоке разнится. Это указывает на то, что состав молока напрямую зависит от кормления».

По словам Остроуховой, в козьем молоке основным белком является β-казеин, в то время как в коровьем молоке казеиновый белок представлен αs1-казеином. Благодаря этому козье молоко легче усваивается и редко вызывает проблемы с пищеварением. Но несмотря на это, молоко коз нельзя назвать гипоаллергенным, так как в нем все равно, хоть и в небольшом количестве присутствует α-s1-казеин — аллергенный компонент молочного продукта.

«Кроме того, козье молоко, как и коровье, полезно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в нем содержатся фосфаты, которые снижают желудочную кислотность. Переваривание углеводов, находящихся в составе козьего молока, не имеет значительных различий от компонентов коровьего, но при этом количество лактозы в нем будет больше, что стимулирует рост микробиоты в толстом и тонком кишечниках, оказывая благоприятное влияние на переваривание», — отметила специалист.

Овечье молоко

Овечье молоко при сравнении с коровьим в полтора раза питательней. Калорийность овечьего молока составляет 110 ккал на 100 мл, в них содержится 5,6 г белка, почти 8 г жира и 4,7 г углеводов.

«Овечье молоко гуще, жирнее и питательнее коровьего, а также содержит в 2–3 раза больше витаминов A, B1, и B2. Также в нем больше витамина D, в коровьем молоке содержится 0,04 г, а в овечьем 0,18 г. Кроме того, в отличие от коровьего молока, овечье содержит казеин А2, что, в свою очередь, вызывает меньше аллергических реакций. Однако у него может быть специфический вкус», — рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

Остроухова добавила, что, как правило, из овечьего молока делают концентрированные белковые продукты: сыры и йогурты. В свежем виде это молоко слишком жирное — содержание жиров по сравнению с коровьим в нем больше в полтора-два раза, и ЖКТ может воспринять его не слишком хорошо. Тем не менее установлено, что благодаря самому высокому содержанию линолевой кислоты, овечье молоко эффективно предотвращает ожирение, диабет второго типа и рак.

Многие активные биопептиды, содержащиеся в молоке овец, обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они также проявляют активность в отношении раковых клеток. Однако ученые отмечают, что влияние овечьего молока на организм человека до сих пор до конца не изучено. Но, несомненно, оно является богатым источником полезных веществ и может выступать в качестве эффективного функционального продукта питания.

Лосиное молоко

Лосиное молоко — еще один продукт, обладающий лечебными свойствами, об этом «Газете.Ru» сообщила главный технолог единственной в стране Сумароковской лосиной фермы Наталья Каренкова.

«Молоко лосей применяется для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при лучевых поражениях, для профилактики цитостатического дисбактериоза, при лечении больных лимфогранулематозом.

Лечебный эффект обусловлен, прежде всего, высокой антибактериальной активностью. В одном мл молока содержится 40-65 мкг лизоцим, особых антибактериальных веществ. Содержание жира более 10%, белка — более 8%. Содержание таких незаменимых аминокислот, как треонин, метионин, гистидин, и заменимых — серина, аланина, аспарагиновой кислоты превосходит их содержание в коровьем молоке в два раза и более», — объяснила технолог.

Ее слова о пользе лосиного молока подтвердил и профессор, завкафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины Ярославского государственного медицинского университета Александр Шкребко, который принимал участие в исследованиях лосиного молока в Клинике внутренних болезней:

«Лосиное молоко является гипоаллергенным продуктом, содержащим значительно больше микроэлементов, чем коровье. В их число входят цинк, медь, марганец, кобальт, молибден, хром. Оно богато такими аминокислотами, как метионин, фенилаланин, аланин, гистидин, что способствует нормализации обменных процессов в организме. Кроме того, это молоко обладает высокими бактерицидными свойствами. Лосиное молоко способствует нормализации двигательной и секреторной функций желудка и улучшает процесс регенерации его поврежденных стенок. Это молоко способствует образованию и обновлению клеток и тканей организма, нормализации функций иммунной системы».

По его словам, лосиное молоко изучалось и в качестве средства лечения язвы желудка и рака.

«Результаты были получены многообещающие — молоко действительно оказывало лечебный эффект. Однако исследования не продолжились. Во-первых, развились эффективные фармакологические методы. Во-вторых, использование лосиного молока нерентабельно — животное не одомашненное, молоко получать трудно», — отметил Шкребко.

Оленье молоко

Оленье молоко, используемое северными народами, самое калорийное. Оно в четыре раза калорийнее коровьего, содержит в три раза больше белка и в пять раз больше жира. При использовании цельного оленьего молока для питья рекомендуется разбавлять его водой, так как оно имеет столь высокую жирность, что желудок далеко не каждого человека способен его переварить, отметила Утюмова.

«Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям. Из недостатков такого молока можно отметить наиболее высокое содержание жиров, чем в любом другом молоке животного происхождения — его калорийность составляет 2725 ккал на 1 кг продукта. Помимо этого, вкус оленьего молока насыщенный, терпкий и немного резкий, поэтому пить его в сыром виде сможет не каждый», — пояснила гастроэнтереолог.

По словам Остроуховой, оленье молоко близко по составу к лосиному из-за того, что они относятся к одному семейству. Состав оленьего молока обеспечивает жизнь в условиях сурового северного климата. Благодаря содержанию витамина D молоко улучшает усвоение кальция и повышает иммунитет. В нем содержится большое количество калия, играющий важную роль в развитии нервной системы, снижении артериального давления.

Одно из исследований также показало, что оленье молоко благотворно влияет на здоровье пожилых. Включение его в рацион позволяет повысить работоспособность, улучшить качество питания, а также укрепить мышцы.

Ослиное молоко

Ослиное молоко принято считать самым полезным. В 100 мл продукта содержится около 50 ккал, 3 г белка, 2 г жиров и почти 5 г углеводов. Остроухова отметила, что ослиное молоко по множеству показателей имеет сходство с женским. Оно содержит немного белка, но много альбумина, также большое количество антиоксидантов и минеральных веществ, а лактозы почти в полтора раза больше, чем в коровьем. Именно поэтому многие рассматривают этот продукт как детское питание.

«Правда, по сравнению с женским в ослином молоке низкое содержание жира. По этой причине ослиное молоко следует обогащать другими жирами, чтобы обеспечить достаточное количество калорий для ребенка. В ослином молоке также содержится большое количество лизоцима и других антибактериальных веществ. Они задерживают развитие бактерий и разрушают (лизируют) некоторые из них. Ослиное молоко также близко по составу к молоку кобылицы. Эти два вида молока в чистом виде и в виде напитка «кумыс» используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе астмы, бронхита и туберкулеза. Сегодня ослиное молоко является предметом исследований в мире, причем не только в Европе, но и в Китае, Индии и других странах», — подчеркнула специалист.

Утюмова добавила, что ослиное молоко также обладает антиоксидантными свойствами и содержит большое количество питательных веществ, включая витамины A, C, B, B12, E и D, а также кальций и фосфор. В медицинских целях оно сегодня активно применяется в составе различных местных средств для ухода за кожей, например, при экземе и псориазе.