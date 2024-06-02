Одна из крупнейших партий Германии подверглась масштабной кибератаке

Ресурсы Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии, атаковали неизвестные хакеры. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на МВД ФРГ.

Отмечается, что атака произошла за неделю до выборов в Европарламент, которые начнутся в ФРГ 9 июня.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что пока масштабы кибератаки оценить трудно.

«Но характер действий указывает на очень профессионального игрока», — добавил он.

Ожидается, что МВД распространит предостережение для всех партий Бундестага.

1 июня стало известно, что страны НАТО договорились, что кибератака на одно или несколько государств альянса может стать поводом для применения пятой статьи о коллективной обороне. При этом, как подчеркнул глава Военного комитета блока, нужно будет установить, кто стоит за нападением, в противном случае будет «сложно объявить кому-либо войну». Ранее в НАТО подчеркивали, что ответом на кибератаку могут стать не только дипломатические и экономические шаги, но и задействование вооруженных сил.

Ранее в СПЧ заявили, что киберпреступники теперь работают на врагов России.