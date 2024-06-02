Лавров рассказал о дружбе Чилингарова с дипломатическим корпусом РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал скончавшегося депутата Госдумы Артура Чилингарова добрым товарищем и другом российского дипломатического корпуса. Его обращение опубликовали в Telegram-канале МИД России.

«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», — сказал Лавров.

Лавров добавил, что смерть Чилингарова — большая потеря для российской науки.

Как позже рассказал ТАСС многолетний помощник Чилингарова, почетный полярник Константин Зайцев, прощание с исследователем пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя. После этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Соболезнования его родным и близким выразил и президент России Владимир Путин, с которым покойный дружил многие годы.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы РФ Чилингарова.