Турецкий журналист подвергся нападению в США в прямом эфире

В американском штате Пенсильвания возле особняка, где проживают члены организации ФЕТО, журналист турецкого телеканала CNN Türk подвергся нападению в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Турция считает данную организацию ответственной за попытку путча в стране в 2016 году.

К корреспонденту Юнусу Паксой подъехал автомобиль, водитель которого чуть не сбил журналиста, а после отъехал, вышел и набросился на него. Злоумышленник выбил из рук Паксой камеру и ударил его несколько раз.

Турция согласилась снять запрет на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция в свою очередь дала слово Турции не поддерживать организации, которые Анкара признала террористическими, то есть так называемую ФЕТО (Террористическую организацию последователей Фетхуллаха Гюлена) и РДК (признан в РФ террористической организацией) (Революционную партию Курдистана).

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