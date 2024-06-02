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Президент ЦАР поблагодарил Путина за пшеницу

Президент ЦАР Туадера: зерно из РФ помогло стабилизировать цены на муку

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Global Look Press

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера в интервью RT заявил, что жители ЦАР благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это помогло стабилизировать цены на муку в республике в условиях мирового кризиса.

Он напомнил, что на саммите Россия-Африка в 2023 году Путин заявил о готовности бесплатно поставить зерно ЦАР, переживающей последствия специальной военной операции на Украине.

«Мы получили это пожертвование, обещание президента Путина было выполнено. И мы хотим поблагодарить его за это. Народ ЦАР очень за это признателен», — заявил Туадера.

До этого посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов заявил, что Россия в 2023 году поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39 Aero для создания нового вида войск— армейской авиации.

По его словам, сотрудничество России и Центральноафриканской Республики по линии военно-технического сотрудничества будет продолжаться с учетом ситуации с безопасностью в стране.

Ранее армия ЦАР объявила о праздничном салюте в честь 9 Мая.

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