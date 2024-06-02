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В США испугались ответа России на эскалацию конфликта на Украине

FP: РФ способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путем

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россия обладает крайне широким арсеналом средств для эффективного ответа на попытки эскалации конфликта на Украине со стороны Запада. Об этом написал старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в журнале Foreign Policy.

Она отметила, что Западу не стоит надеяться на безнаказанность при попытках эскалировать конфликт на Украине. Это касается и таких мер, как одобрение ударов по России западным оружием.

«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад?» — задалась вопросом она.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что вооруженные силы Украины начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства.

Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после сегодняшнего обстрела.

Ранее стало известно, почему Байден разрешил ВСУ применять западное оружие по территории РФ.

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