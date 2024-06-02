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В цирке Обнинска медведица напала на дрессировщика во время выступления

Shot: во время выступления в цирке «Счастье» медведица напала на дрессировщика

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Калужской области медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, выступление проходило вчера днем в цирке на улице Красных Зорь города Обнинска. Очевидцы рассказали, что во время шоу медведица начала сильно нервничать и напала на пожилого дрессировщика. Ее оттащили подбежавшие статисты. Отмечается, что дрессировщик не пострадал.

Зрители предположили, что причиной такого поведения животного стала нервозность медведицы из-за большого количества людей и сильная духота в помещении.

По данным Telegram-канала Mash, медведица напала на заслуженного артиста Олега Красова.

В цирке пояснили, что произошла штатная ситуация и животное просто играло с дрессировщиком. После инцидента выступление продолжили.

В июле прошлого года дрессировщица цирка-шапито пострадала от нападения медведя во время выступления в Карелии.

Ранее в Госдуме пообещали проверить цирк шапито, где сократили 15 собак.

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