Китайский посадочный прилунился на обратной стороне Луны

Посадочный модуль космического аппарата «Чанъэ-6» производства Китая успешно прилунился на обратной стороне Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Отмечается, что модуль совершил посадку в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

До этого заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что в совместном российско-китайском проекте по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС) примут участие 12 других стран и космических организаций. Согласно его информации, к программе уже присоединились 12 государств, среди которых фигурируют Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская республика, Пакистан, Белоруссия, Египет и Турция.

Более того, по словам Савельева, проект по исследованию Луны «Артемида», пополнился почти 40 новыми участниками из западных стран. Таким образом, отпадают риски «угрозы раскола в случае, если в наш проект войдут недружественные государства».

Ранее Рогозин заявил, что РФ и Китай почти заявил о создании научной лунной станции.