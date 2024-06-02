Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски раскритиковала решение президента США Джо Байдена по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Она раскритиковала решение одобрить удары по территории РФ западным оружием. По ее словам, такое решение Белого дома говорит о политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО. Это может повлечь серьезные последствия для Украины и Европы.

Таким образом, по мнению экс-аналитика, Байден хочет, чтобы Украина прекратила свое существование.

До этого газета Politiсo писала, что Байден своим решением о нанесении ударов американским оружием по территории РФ, все глубже втягивает США в украинский конфликт. Решение показывает, «насколько далеко Байден отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в конфликт и не обострять его.

Сообщалось также, что Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее депутат Госдумы от Крыма обвинил Байдена в диверсиях против России.