Россиянам рассказали о 5 лайфхаках для борьбы со страхом публичных выступлений

Те, кто выступают перед публикой с уверенностью и спокойствием, всегда вызывают восхищение, но людей, испытывающих страх при выходе на сцену, гораздо больше. По статистике, глоссофобия, или страх перед публичными выступлениями, входит в число самых распространенных фобий в мире. Фатима Газанова, руководитель отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию РОКВУЛ, поделилась в беседе с «Газетой.Ru» советами, которые помогут не тревожиться во время выступления перед многочисленной аудиторией.

Первый совет — приезжайте заранее. Заблаговременное прибытие на площадку позволит вам ознакомиться с порядком выступления спикеров, помещением, проверить освещение и звук. Более того, приехав заранее, вы сможете спокойно и без спешки освежить ключевые моменты вашего выступления.

«Также, практикуйте глубокое дыхание и расслабление. Перед выступлением для снятия напряжения и восстановления контроля над собой полезно практиковать дыхательные упражнения. Имеет смысл поработать с голосом», — сказала она.

Эксперт также посоветовала фокусироваться на сообщении, а не на себе. Сосредоточьтесь на том, что хотите передать аудитории, а не на своей тревоге. Помните, что аудитория пришла послушать ваше сообщение, а не критиковать вас.

«Установите контакт с аудиторией, выбрав несколько ключевых слушателей, на которых будете фокусироваться во время выступления. Поддерживайте активное взаимодействие с ними, обращаясь к ним взглядом и общаясь с ними. Это поможет вам чувствовать себя увереннее на сцене и создаст более тесный контакт с публикой», — рекомендовала специалист.

Помимо этого, во время выступления могут возникнуть непредвиденные ситуации, к которым нужно быть готовым.

«Может подвести техника или в зале окажется зритель, который подготовил для вас каверзные вопросы. Главное — заранее отрепетировать все возможные внештатные ситуации, чтобы не быть застигнутым врасплох. Никто не отменял чувство юмора, оно всегда поможет снять напряжение и выиграть время для подготовки ответа или настройки техники. Эксперты по публичным выступлениям рекомендуют сфокусировать внимание на положительных моментах и стремиться получить удовольствие от выступления. Помните, что только вы знаете план вашего выступления, и то, что происходит, может быть частью вашей задумки», — резюмировала Газанова.

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