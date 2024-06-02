Бивол защитил два титула чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде.

33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. Эта победа стала для Бивола 23-й в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию боя.

Изначально Бивол должен был встречаться с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира. Боксеры должны были провести объединительный поединок 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

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