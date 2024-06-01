«Общее решение союзников»: в НАТО допустили применение вооруженной силы в ответ на кибератаку Бауэр: НАТО может применить пятую статью устава в ответ на кибератаку

Страны – члены НАТО договорились, что кибератака на одно или несколько государств альянса может стать поводом для применения пятой статьи о коллективной обороне. При этом, как подчеркнул глава Военного комитета блока, нужно будет установить, кто стоит за нападением, в противном случае будет «сложно объявить кому-либо войну». Ранее в НАТО подчеркивали, что ответом на кибератаку могут стать не только дипломатические и экономические шаги, но и задействование вооруженных сил.

Страны НАТО договорились о том, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса. Об этом на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Его слова передало РИА Новости.

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — отметил Бауэр.

Пятую статью устава Североатлантического альянса называют статьей о коллективной обороне. По ней нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс в целом. В случае такой атаки государства – члены НАТО обязуются оказать помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым, включая применение вооруженной силы».

Глава Военного комитета альянса подчеркнул, что в случае кибератаки важно будет установить, кто конкретно ее организовал, «независимо от маршрута, серверов и их местонахождения, а также того, были ли в курсе атаки страны, в которых эти сервера расположены». В противном случае будет «очень сложно объявить кому-либо войну». Адмирал также отметил, что нужно будет установить, насколько нападение было «разрушительным для общества»:

«Если это означает, что критические сервисы наших обществ поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать способом, близким к ответу на физическую атаку».

НАТО ответит не только в киберпространстве

О том, что кибератаки могут стать поводом для применения пятой статьи устава НАТО, говорят не впервые.

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, представитель альянса заявил агентству Reuters, что страны – члены НАТО признают, что «последствия значительной злонамеренной совокупной кибердеятельности могут при определенных обстоятельствах рассматриваться как вооруженная атака». А это, в свою очередь, послужит основанием для применения статьи о коллективной обороне. Говоря о том, каким может быть ответ на такую атаку, представитель НАТО уточнил:

«Любой ответ может включать дипломатические и экономические санкции, кибермеры или даже задействование вооруженных сил, в зависимости от характера атаки».

При этом чиновник подчеркнул, что решение о том, является ли кибератака настолько крупной, чтобы задействовать пятую статью, является политическим и принимать его должны все члены НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также не раз высказывался по этому вопросу. После подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в октябре 2022 года он сказал, что гибридные и кибератаки на общую инфраструктуру НАТО могут привести к применению пятой статьи.

25 мая 2024 генсек альянса в интервью The Economist отметил, что пятую статью НАТО может применить при массированной кибератаке:

«Если они (кибератаки. — «Газета.Ru») будут масштабными, то мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО».

«Российский киберслед»

Страны – члены альянса часто обвиняют в кибератаках Россию. Например, в апреле власти Чехии обвинили российских хакеров в атаке на системы сигнализации и сети чешского национального оператора «Чешские железные дороги». 3 мая МИД Чехии заявил, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа АРТ28 с 2023 года совершает кибератаки на чешские учреждения. В связи с чем 6 мая глава ведомства Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского.

3 мая МИД Германии также выразил протест временному поверенному в делах России в ФРГ из-за кибератаки, которую, по мнению немецких властей, совершила «подконтрольная ГРУ» (Главному разведывательному управлению) хакерская группировка APT28 центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ). После этого ФРГ отозвала своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа для консультаций.

Российская сторона отвергла обвинения в этих атаках. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Чехии и Германии безосновательными спекуляциями:

«Они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов».

Дипломат также подчеркнула, что проверить обвинения в адрес РФ невозможно, так как Германия, Чехии и другие союзники США не предоставляют никаких доказательств.