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Пентагон объявил тендер на покупку трудов о российской военной стратегии

Сайт госзакупок: Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

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Shutterstock

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение с сайта госзакупок США.

Из информации с сайта следует, что закупка будет проводиться в интересах ВВС США для обучения. Уточняется, что библиотеки планируют пополнить книгами «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана, а также трудами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии» и еще одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте.

Цена контракта для каждого издания — $600 долларов, завершить его исполнение необходимо к середине июня.

Кроме этого, планируется закупить также книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее Кеннеди-младший назвал безумием войну США против РФ ради Украины.

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