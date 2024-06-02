Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу в Красном море

Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» дважды за сутки атаковало американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа».

До этого хуситы уже сообщали об ударе по этому авианосцу. Как сообщал Сариа, удар нанесли с помощью нескольких крылатых и баллистических ракет, которые достигли своей цели. Это стало ответом на удары Великобритании и США по объектам организации на территории Йемена, утверждает он.

До этого военная авиация США и Великобритании вечером 29 мая нанесла 13 ударов по позициям хуситов в трех провинциях Йемена.

Центральное командование США также сообщало, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтяному танкеру, который шел в Китай после остановки в России.

Ранее хуситы сообщили об атаке на два американских эсминца.