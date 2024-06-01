«Объявил охоту на российских журналистов»: Фонд Клуни хотят признать нежелательным в России В Госдуме обсудят признание фонда Джорджа Клуни нежелательным в РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией на фоне призывов выдать ордера на арест российских журналистов в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Джорджу Клуни не надо искать сотрудников российских СМИ, ведь они сами найдут его и поговорят с ним «от заката до рассвета».

В России могут признать деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни и его супруги-юриста Амаль нежелательной в связи с призывами к аресту в Европе сотрудников российских государственных СМИ.

Депутаты обсудят эту возможность, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводит Telegram-канал комиссии.

«Американский Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде (МУС) и Европоле», — сказал Пискарев.

По словам депутата, США недовольны тем, что находящиеся под санкциями российские СМИ каким-то образом «умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения». Пискарев отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил выделить $1,5 млн для противодействия российской пропаганде.

«Поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. Ведь именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов. А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы», — утверждает Пискарев.

Он также заявил, что подобные действия в отношении российских журналистов не останутся без ответа, и пообещал рассмотреть возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.

«Механизмы противодействия незаконным санкциям против наших журналистов и СМИ также предусмотрены нашим законодательством, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер», — заключил Пискарев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в X (ранее Twitter), что российские журналисты сами найдут Клуни и побеседуют с ним «от заката до рассвета».

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что сотрудники российских СМИ — «очень внимательные и высококвалифицированные люди».

Директор проекта Docket Фонда Клуни по юридическим вопросам Анна Нейстат в эфире «Голоса Америки» (Минюст России включил радиостанцию в список иностранных агентов) заявила, что организация направит в МУС обращение с просьбой выдать ордера на арест журналистов из российских государственных СМИ:

«Один из способов преследования российских пропагандистов — это обращение к МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу об их причастности к подстрекательству к геноциду».

Нейстат считает, что российские государственные СМИ оказали большое влияние на развитие украинского конфликта. Несмотря на то, что журналисты находятся в странах, на которые не распространяется юрисдикция МУС, даже выдача ордера «будет очень значимым шагом».

По предварительным данным, сейчас юристы фонда составляют запрос на возбуждение уголовных дел в отношении журналистов в европейских странах, где есть закон о пропаганде войны. Если дело все же будет возбуждено, то журналиста смогут задержать и на территории стран-членов ЕС даже при отсутствии у этого государства подобного закона.

Нейстат не назвала имен россиян, в отношении которых планируют возбуждать уголовное дело, но отметила, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».