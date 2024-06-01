Подозрение на рак и ссора с Бабкиной: главные слухи о Надежде Кадышевой Певице Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет

Солистке ансамбля «Золотое кольцо» Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет. Вокруг народной артистки России нередко крутились разнообразные слухи, среди которых — подозрение на онкологическое заболевание и конфликт с коллегой по цеху Надеждой Бабкиной. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и творчестве Кадышевой, а также о связанных с ней скандалах.

Семья Кадышевой

close 100% Надежда Кадышева перед церемонией закрытия XVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2009 год Александр Конотоп/ТАСС

Народная артистка России Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР. Вскоре ее семья переехала в село Старый Маклауш Клявлинского района Самарской области.

Отец будущей звезды Никита Кадышев был мастером на железной дороге, а мать Анна — домохозяйкой. В семье были еще три дочери — Вера, Мария и Любовь.

Мать девочек умера в 1970 году в возрасте 42 лет. Отец женился снова и привел в дом мачеху с ее детьми. Для сестер наступили трудные времена — все они так или иначе покинули родительский дом. Старшая сестра Вера уехала в Подмосковье, Марию отправили на север к родным, а Надежду и Любовь определили в интернат. В 14 лет Кадышева уехала к старшей сестре Вере, окончила восьмилетку и начала работать на ткацкой фабрике «Красная поляна» в Лобне, где принимала участие в самодеятельности. Отец Кадышевой умер в 1974 году, когда ей было 15.

С будущим мужем Александром Костюком артистка познакомилась, будучи студенткой музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова. Студент Гнесинки Костюк жил в том же общежитии, что и Кадышева. В 1983-м они поженились, а через год у пары родился сын Григорий. Сейчас их наследник является концертным директором «Золотого кольца». В 2011 году Григорий Костюк женился на Анжелике Бирюковой. В 2015-м у Кадышевой родился внук Алексей.

Ансамбль «Золотое кольцо»

close 100% Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступают на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, 2011 год Андрей Александров/РИА Новости

Эстрадный ансамбль «Золотое кольцо» был основан в 1988 году Александром Костюком. Он решил объединить народную музыку — русскую, украинскую и белорусскую — с современными инструментами, среди которых — синтезаторы, электробалалайки, ударные и другие. Участниками ансамбля стали музыканты группы «Былина», которой руководил Костюк, а солисткой — Надежда Кадышева. До этого она выступала в ансамбле «Россияночка».

Сначала коллектив работал в Смоленской областной филармонии, а в 2005 году открылся Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Кто пишет песни Кадышевой

close 100% Поэт Виктор Пеленягрэ, 2012 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Песни, которые исполняют Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», — не русские народные, а авторские. По этой причине критики настаивают на том, что Кадышеву нельзя называть фолк-певицей. Многочисленные поклонники артистки, однако, возражают: для них Кадышева выступает с душой и любовью, а многие ее песни регулярно поют хором на застольях, что делает их в какой-то степени народными.

Слава пришла к Кадышевой и ансамблю «Золотое кольцо» в 1995 году — тогда были выпущены альбомы «Виновата ли я», «Течет ручей» и «Печальный ветер». Музыку к большинству песен писал Костюк: именно его авторству принадлежит музыкальный рисунок таких хитов, как «Течет ручей», «Деревенская дорога», «Снег летит и летит», «Я не колдунья», «Уходи, горе», «Зачем это лето», «Ах, судьба моя, судьба», «Заплутавшее счастье» и «Широка река».

Авторы текстов песен коллектива — поэт-песенник из подмосковной Лобни Петр Черняев (именно он написал стихи к композиции «Течет ручей»), поэтесса из Орловской области Татьяна Михайлова («А я вовсе не колдунья»), Алексей Стефанов («Подари, березка»), Евгений Муравьев («Широка река»), Виктор Пеленягрэ («А над Москвою купола», «Кони белые»). В 2023 году артистка записала несколько композиций на стихи нового автора — Александра Незванова («Ветер туман несет», «Прости за любовь» и другие).

Сценические костюмы

close 100% Надежда Кадышева, 2001 год Сергей Микляев/ТАСС

Яркие костюмы и пышные фантазийные прически Кадышевой всегда были поводами для обсуждения. За один концерт певица могла сменить 6-7 нарядов, а в ее райдере указывалось, что организаторы обязуются погладить платья и камзолы для всех участников ансамбля. В репортажах о концертах певицы журналисты непременно рассказывали, какие наряды она показала, — например, в 2014 году сайт kp.ru писал о «роскошном длинном красном платье с гипюровыми вставками и кружевами и нежно-голубом, украшенном фиолетовыми цветочками и бисером».

В Бахрушинском театральном музее сейчас хранятся десять сценических костюмов Кадышевой, в которых она выступала с 2000 по 2010 год — певица отдала их в дар культурному учреждению. Среди нарядов — черно-красный комплект с аппликацией, созданный русским модельером Еленой Пелевиной.

А 18 мая во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве открылась выставка сценических костюмов Кадышевой — их представила сама артистка. На церемонии открытия Александр Костюк рассказал, что один из экспонатов вручную сшит из золотой нити. «Это вологодское кружево из золотой нити, которая режет палец. Маленький кусочек такой ткани во Франции стоит $20 тыс.» — заявил Костюк.

Автором восьми представленных на выставке костюмов стала дизайнер Александра Грузинова. Она начала работать с Кадышевой практически сразу после окончания института.

«Передо мной стояла амбициозная задача: участвовать в создании образа артистки, которую любит вся страна. Для меня как для молодого художника это было очень ответственно, я ездила в музеи, много рисовала. В костюмах видно мое увлечение Билибиным, Альфонсом Мухой. Эти сказки мне хотелось передать через костюмы, ничего подобного еще не делали», — сказала Грузинова.

Известно также, что в 2008 году для создания нарядов Кадышева пригласила модельера из Южной Кореи Ли Санг Бонга. В 2016-м артистка заявила прессе, что почти все костюмы заказывает в Милане.

Ссора Кадышевой и Надежды Бабкиной

close 100% Певица Надежда Кадышева и певица Надежда Бабкина, 2008 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В феврале 2011 года на гастролях в Приморье руководительница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина раскритиковала солистку «Золотого кольца». На встрече с журналистами Бабкина назвала себя единственной, кто в нашей стране исполняет русские народные песни, в то время как Кадышева, по ее словам, поет лишь песни своего мужа «в попсовом варианте». Особенно досталось тогда нарядам Кадышевой.

«Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло», — цитировал Бабкину сайт kp.ru.

Высказывание певицы прокомментировал тогда супруг Кадышевой Костюк. Он заявил, что критика стиля певицы со стороны ее коллеги — это «что-то женское». И заверил, что и он сам, и Надежда Кадышева, «шикарно относятся к Надежде Бабкиной».

В подтверждение конфликта летом 2011-го издание Life рассказало, что Бабкина отказалась приезжать на фестиваль «Крым Мьюзик Фест», если там будет Кадышева — об этом сообщили организаторы. Сама же солистка «Золотого кольца» в беседе с изданием этому удивилась.

«Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже? Мне? Это смешно! Да, и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами», — заявила Кадышева.

В конце того же 2011-го Бабкина и Кадышева спели дуэтом в новогодней телепередаче, но это не помогло развеять слухи об их конфликте. Он поддерживался СМИ и фанатами обеих певиц. В 2021 году Бабкина опубликовала в соцсетях фотографию с Кадышевой, сделанную в театре «Золотое кольцо».

«Вчера состоялся очередной съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства. На этот раз мы собрались в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»! Переизбрали на новый срок Правление и Президента Союза Петра Михайловича Шаболтая. Были все. Я была счастлива после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, повидаться с любимыми коллегами!» — написала певица. После этого фанаты певицы поспешили раскритиковать внешность Кадышевой и указать, насколько выгодно рядом с ней смотрится Бабкина.

Лишь в 2022 году Бабкина сумела покончить со слухами о конфликте с Кадышевой.

«Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу», — заявила Бабкина в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид»

Где сейчас Кадышева

close 100% Алексей Белкин/Global Look Press

С началом пандемии артистка перестала выступать с концертами. В программе «Ты не поверишь» она рассказывала, что посвящает время себе — делает косметические процедуры, читает и отдыхает.

К частым появлениям на публике Кадышева с тех пор не вернулась, ограничиваясь редкими концертами. Это породило слухи о ее проблемах со здоровьем. В 2021 году сайт kp.ru сообщил, что певицу мучают мигрени. Ее сын не раз сокрушался, что у мамы скачет давление.

«И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонниц и мигрени. Вообще, они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию», — рассказывал изданию источник в окружении Кадышевой.

В 2018 году сообщалось, что солистка «Золотого кольца» перенесла сердечный приступ. Кроме того, ей дважды ставили предварительный диагноз «рак груди», но опухоли, к счастью, оказались доброкачественными.

Беспокойство за здоровье Кадышевой вызывал и ее внешний вид. Однако источники объясняли kp.ru, что артистка просто отказывается от пластических операций, и то, что видят поклонники, — это естественные признаки старения, которых она вовсе не стесняется.

«Кадышева говорит, что лицо — это ее инструмент, и не хочет его трогать. Она за естественность, не гонится за модой. В ее возрасте естественны возрастные морщины. А для концертов есть современный грим, который легко убирает признаки старения», — объясняла ее знакомая.

Открывая выставку сценических костюмов 18 мая, Кадышева выступила со своими хитами и продемонстрировала, что находится в прекрасной форме: она сбросила вес и отказалась от пышных париков.