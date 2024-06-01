ВС РФ запустили по Украине 53 ракеты и 47 БПЛА. Пострадали две ТЭС, дорога к ДнепроГЭС перекрыта ДТЭК: две ТЭС на Украине получили серьезные повреждения из-за обстрелов

Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным ВСУ, военные РФ запустили 53 ракеты и 47 БПЛА. Повреждены несколько ТЭС и, возможно, ДнепроГЭС, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский министр энергетики Герман Галущенко проинформировал о взрывах в пяти регионах: Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, а также подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой народной республики (Россия в 2022 году признала ДНР в границах Донецкой области и включила регион в свой состав, Украина называет этот регион Донецкой областью).

Командование ВСУ также подтвердило ракетно-авиационный удар. По их данным, российская армия применила ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники. Командующий ВСУ Николай Олещук заявил, что РФ запустила по территории Украины 53 ракеты и 47 БПЛА.

Он также сказал, что ВСУ удалось сбить 35 ракет и 46 дронов.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что обстрелы повредили две тепловые электростанции.

«Серьезно повреждено оборудование», — добавили в холдинге. Сейчас над устранением проблем работают специалисты.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры, не уточнив, какой именно. По его данным, в результате удара никто не пострадал. Он также рассказал, что 1 июня в области действуют лимиты потребления электроэнергии с 18:00 до 23:00.

Глава администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук тоже сообщила об атаке на объект энергетической инфраструктуры. В результате удара там начался пожар, к тушению которого привлекли больше 100 пожарных и 33 единицы техники. Никто из местных жителей не пострадал.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов в Запорожье. Он отметил, что там активно работает ПВО.

Пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области в Telegram-канале проинформировала, что движение по Днепровской ГЭС — — крупнейшей гидроэлектростанции на Украине — временно перекрыли. Предположительно, дорогу закрыли из-за взрывов, которые происходили как раз в период перекрытия движения.

Ранее ДнепроГЭС уже подвергалась ракетному удару. 22 марта как минимум восемь ракет ударили по машинным залам и плотине, в результате чего станция полностью прекратила свою работу. Через какое-то время украинские специалисты все же смогли ее восстановить.

О разрушениях сообщили и власти Львовской области: там повреждения получили три объекта критической инфраструктуры. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о четырех пострадавших.

1 июня воздушная тревога звучала по всей территории Украины, а в соседней Польше вновь подняли в воздух самолеты в связи с активизацией дальней авиации России.

«Предупреждаем, что были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — сообщало Оперативное командование ВС Польши. По его данным, самолеты провели в воздухе около трех часов.

Дефицит электричества на Украине

21 мая гендиректор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в беседе с YouTube-каналом «Украинская правда» заявил, что количество аварийных отключений электричества на Украине увеличится в случае жаркого лета и продолжающихся ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Я бы хотел порадовать и сказать, что это не так, но это было бы неправдой», — сказал Кудрицкий.

Более того, по его словам, летом запланированы плановые работы на АЭС, из-за чего выработка электроэнергии снизится.

27 мая директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что в июле ожидается значительное увеличение сроков отключения света, особенно в Киеве, так как там находится множество объектов критической инфраструктуры, сообщило издание «Страна.Ua». Омельченко также связал возможное развитие событий с жарой и ремонтными работами.

Вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов считает, что электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет.

«Это наша реальность. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время», — сказал Немчинов, цитирует «Страна.Ua».

По словам эксперта, в результате российских ударов украинская энергосистема потеряла около 8 гигаватт мощностей электрогенерации.