«Она подарила мне детство»: в Москве похоронили Анастасию Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим с актрисой простились в Покровском монастыре, проводить ее в последний путь пришли сотни человек. Среди них были как звезды шоу-бизнеса, так и зрители, которым артистка «подарила детство». Подробности — в нашем материале.

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ее могила находится на аллее деятелей искусств рядом с местами захоронениями народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко, сообщило ТАСС.

Последним с актрисой простился ее муж — фигурист Петр Чернышев. Перед тем как гроб опустили в могилу, он присел рядом и заплакал, написал Mash. Поклонники Заворотнюк под аплодисменты осыпали место ее захоронения цветами, а дорога к нему была устлана белыми розами, сообщил Shot.

После похорон Чернышев поблагодарил всех, кто пришел на кладбище:

«Для Насти ваша любовь, она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо. Спасибо вам большое всем, спасибо».

«Это — моя прекрасная няня»

1 июня с артисткой простились в Покровском монастыре, церемония продолжалась три часа. Проводить Заворотнюк в последний пусть пришли сотни людей, как передавал телеканал «Звезда», около монастыря образовались длинные очереди из желающих попрощаться с актрисой.

Семья знаменитости, по данным «Ленты.ру», запретила фотографировать гроб с ее телом. Несмотря на некоторые возражения, большинство собравшихся были солидарны с их решением.

Одной из первых на церемонию прибыла певица Лолила. Траурное мероприятие также посетили дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгард Запашный, актер Геннадий Хазанов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой — фигуристкой Татьяной Навкой, певец Григорий Лепс, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, фигуристы Илья Авербух, Роман Костомаров и Оксана Домнина, режиссер Игорь Угольников и многие другие.

close На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года Фигурист Петр Чернышев после церемонии прощания с женой Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов на церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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По словам Навки, Заворотнюк никогда не унывала и верила в лучшее даже в самые тяжелые моменты. Именно такой, как считает фигуристка, ее и запомнят ее поклонники: «Ее вера в светлое и хорошее — всегда с нами».

Как рассказал Лепс, они с актрисой близко не дружили, но общение между ними всегда было хорошим и человеческим. Певец назвал Заворотнюк замечательной девушкой и очень открытым человеком.

Авербух отметил, что хотя, по его мнению, актриса «еще не сыграла свою главную роль», у нее была всенародная любовь, и каждый человек в России знает, кто она такая.

На церемонии прощания также было много тех, кто вырос на фильмах и сериалах с Заворотнюк.

«Она мне подарила детство. Это — моя прекрасная няня. Я не мог не прийти», — рассказал один из ее поклонников Shot.

Молодой человек отметил, что до последнего верил, что звезда «выкарабкается» и все в ее жизни наладится, но этого, к сожалению, не произошло.

На протяжении всей церемонии рядом с актрисой была ее семья — муж, старшие дети Майкл и Анна. После прощания гроб с телом Заворотнюк вынесли из монастыря под аплодисменты.

Борьба с болезнью

Актриса перестала появляется на публике в 2019 году. Вскоре после этого ее близкие сообщили, что у Заворотнюк серьезные проблемы со здоровьем и она проходит курс лечения. Как выяснилось позже, врачи диагностировали у артистки опухоль мозга — глиобластому. Она боролась с ней на протяжении пяти лет, прибегая к разным вариантам лечения.

По данным Shot, супруг актрисы обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для выработки специальных вирусов, способных уничтожить злокачественное образование. Препарат изготовили, но так и не использовали из-за нехватки необходимой документации по вакцине и других ограничений.

Близкие Заворотнюк также обращались в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. В этом центре артистка смогла получить вакцину, но полностью победить опухоль все равно не удалось из-за поздней стадии развития заболевания. Несмотря на это, как отмечает Telegram-канал, препарат смог продлить актрисе жизнь на четыре года, что, по словам врачей, «очень неплохой результат для этого случая».

В конце 2023 года Заворотнюк также прошла дорогостоящий курс химиотерапии, но он не дал результатов. В последние две недели перед смертью состояние актрисы ухудшилось — она жаловалась на сильные головные боли и слабость, сильно похудела и почти не могла двигаться.

30 мая семья Заворотнюк сообщила о ее смерти. Артистке было 53 года.