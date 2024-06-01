Простой полярник, ветеран Госдумы и друг Путина: умер Артур Чилингаров

Депутат Госдумы и полярник Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни. По словам его сына, исследователь долгое время болел. Соболезнования его родным и близким выразил Владимир Путин, с которым покойный дружил многие годы. Коллеги Чилингарова рассказали «Газете.Ru», каким он им запомнился.

Депутат Государственной думы РФ, исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук и член-корреспондент Российской академии наук Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил спикер нижний палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов, отстаивал интересы страны и граждан.

Смерть депутата подтвердил РЕН ТВ его сын Николай Чилингаров. По его словам, полярник давно болел.

Как рассказал ТАСС многолетний помощник Чилингарова, почетный полярник Константин Зайцев, прощание с исследователем пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя. После этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Утрата мирового масштаба»

Соболезнования родным и близким покойного выразил Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер и Чилингаров многие годы дружили и хорошо знали друг друга.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» назвал кончину бывшего коллеги большой потерей.

«Замечательный человек, очень хороший, очень добрый, отзывчивый, готовый всегда прийти по первому зову на помощь. Очень грамотный человек», — отметил Чепа.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Чилингаров «до последнего был в строю» и был активным российским парламентарием:

«Самое главное состоит в том, что Артур Николаевич Чилингаров является легендой еще с советского времени, человек, который внес огромный вклад в освоение Арктики. <…> У него был крепкий характер, хотя в отношениях с друзьями, товарищами и коллегами это был очень мягкий, доброжелательный человек, уважительный, вне зависимости от того, с людьми какого возраста он общался, в независимости от парламентского стажа. Он всегда был готов подставить плечо и вместе выполнять те задачи, которые позволили бы России выйти на новые рубежи, в том числе и в научной сфере».

Депутат также отметил, что полярник тяжело переживал то, что сворачивались арктические исследования и последние годы делал все, чтобы вернуть внимание к Арктике.

«И я думаю, что он был счастлив, поскольку дожил до тех дней, когда внимание к арктической зоне действительно стало гораздо более пристальным. Человек прожил большую, красивую интересную жизнь. Мы все будем о нем помнить», — заключил Новиков.

Исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области Алексей Фадеев в разговоре с РЕН ТВ назвал смерть Чилингарова утратой мирового масштаба. По его словам, покойный многое сделал для развития Арктики и Антарктики, а также внес огромный вклад в отечественную науку.

«Океан не желает меня отпускать»

Артур Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. Раннее детство будущий исследователь провел в осажденном городе.

«Родился в 39-м же, и, конечно — блокаду Ленинграда очень хорошо помню... Голод был страшный. Ели студень, который бабушка варила из столярного клея. <…> Мы жили в доме, который постоянно бомбили. Это напротив горвоенкомата. Это центр, штаб военной обороны. И все время мы, как только начиналась тревога, бегали с бабушкой в подвал, она с иконой ходила», — вспоминал Чилингаров в интервью kp.ru.

Он провел в Ленинграде не всю блокаду — сначала из города эвакуировали его мать, а потом его с бабушкой и двоюродной сестрой вывезли на барже по Ладоге и отправили в Усть-Каменогорск. Уже после войны, будучи подростком, он вместе с семьей переехал во Владикавказ. В 1957 году Чилингаров начал работать слесарем-монтажником на Балтийском судоремонтном заводе. Затем поступил в Ленинградское высшее инженерно-морское училище, где получил специальность океанолога.

Вся деятельность Чилингарова как исследователя была неразрывно связана с Арктикой и Антарктикой. Началась она в 1963 году, когда он сразу после выпуска из училища стал работать инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории в поселке Тикси. Тут, как рассказывал Чилингаров, его и заметили — неожиданно для него самого выбрали комсомольским секретарем райкома. И только потом выяснили, что он не член партии. Однако переизбирать не стали, чтобы не раздувать скандал.

Затем в 1969-1971 годах Чилингаров возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север-21», был начальником дрейфующих станций «Северный полюс-19» и «Северный полюс-22». В рамках экспедиции «Северный полюс-19» он вместе с Владимиром Грищенко 30 сентября 1970 года совершил первое в мире подводное погружение на Северном полюсе. По словам самого исследователя, они провели под водой один-два часа.

«Мы опускались на самое дно — на глубину 30 метров. Тебя держит обычная, но крепкая — веревка. Она — и страховочная, и одновременно — как бы сигнальная. Вот тебя дергают, спрашивают: как самочувствие? Ты — тоже дергаешь — отвечаешь: нормально… Самым сложным было то, что нам трудно было вернуться. Потому что полынья небольшая. Это ж высокие широты! И она быстро затягивалась льдом, закрывалась, закрывалась... И потом — чтобы выйти — я сначала акваланг снимал, ну, весь этот аппарат, когда уже дышал воздухом, а потом уже — и сам выбираешься...» — рассказывал Чилингаров.

После этого он поучаствовал еще во множестве полярных экспедиций, в том числе в качестве руководителя. Две из самых заметных состоялись в 2007 году. В январе два вертолета Ми-8 ФСБ России, на борту которых находились Чилингаров, директор ФСБ Николай Патрушев и его заместитель Владимир Проничев совершили посадку в центре Антарктиды. Это был первый раз в истории, когда отечественные вертолеты достигли Южного полюса.

В августе Чилингаров руководил экспедицией по погружению на дно Северного Ледовитого океана. Глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» погрузились под воду на четыре километра. Экипаж первого батискафа под руководством Чилингарова впервые в истории взял образцы этих грунта, воды и флоры. Исследователи также установили на дне титановый российский флаг и капсулу с посланием к потомкам.

В интервью «Российской газете» полярник говорил о том, что перед этим погружением написал семье прощальную записку. В ней он попросил сохранить о нем добрую память, а заодно указал, кто и что ему должен. Чилингаров признался, что своеобразное завещание оставил, потому что возникло чувство, что океан не хочет его отпускать.

«На глубине 4261 метр установили флаг, провели исследования — пора домой. А оторваться от ила не можем. Сбросили балласт, и все равно никак. Подумал, вот тут и останемся на веки», — вспоминал исследователь.

Политическая деятельность началась Чилингарова в 1993 году — тогда он впервые избрался в Госдуму. В нижней палате парламента полярник проработал на протяжении семи созывов: первого-пятого, а также седьмого и восьмого. В 2011-2014 годах он занимал пост представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации.

В 2013-м Чилингаров в очередной раз стал первым в истории — в рамках эстафеты олимпийского огня зимних Игр-2014 в Сочи он зажег чашу на Северном полюсе.

За успешное проведение экспедиций и активное участие в государственной и законодательной деятельности Чилингаров был удостоен званий Героя СССР и Героя Российской Федерации, а также множества орденов и премий.

Несмотря на все свои достижения, Чилингаров себя называл простым полярником и исследователем.