Украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Иван Плачков в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил, что следующий отопительный сезон на Украине может стать «катастрофическим».

Он рекомендовал многим людям найти знакомых в селах и районных центрах, у которых традиционное отопление на дровах, чтобы зимой иметь возможность съездить к ним хотя бы на несколько недель.

Плачков добавил, что особенно нужно подготовиться сотрудникам сферы коммунальных услуг.

«В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — отметил он.

В апреле вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Украину ждет очень сложная зима в условиях того, что российские войска уничтожили и повредили значительную часть энергообъектов — в том числе тепловых электростанций, которые также генерируют мощности для отопления.

Ранее в Киеве заявили о возможной нехватке электроэнергии на Украине.