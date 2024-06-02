В КНР высказались о возможном применении ядерного оружия

Глава Министерства обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что КНР придерживается оборонной стратегии по неприменению ядерного оружия первым. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что Китай некогда подвергался ядерному шантажу и угрозам, он привержен политике неприменения ядерного оружия первым, а также безоговорочному отказу от применения или угрозы применения ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или территорий, свободных от ядерного оружия», — сообщил Цзюнь.

До этого Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине. Министр подчеркнул, что в Китае установлен строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения. Он добавил, что КНР всегда занимала ответственную позицию по украинскому вопросу, а также выступала за мирные переговоры.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее Пентагон объявил тендер на покупку трудов о российской военной стратегии.