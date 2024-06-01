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Политика

Военная операция на Украине, день 829-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 829-й день

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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении

Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти разочарованы, что США сняли лишь часть ограничений на применение поставляемых Киеву боеприпасов для нанесения ударов по территории России, пишет Politico. ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков. МВФ примет решение о выделении Украине транша помощи на $2,2 млрд в ближайшие недели. Украинские власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:01

Пентагон утверждает, что расширение НАТО не было причиной украинского конфликта. Министр обороны США Ллойд Остин обвинил в украинском конфликте российские власти.

8:56

Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США, считает Такер Карлсон.

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <…> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — сказал он в беседе с сыном экс-президента США Дональдом Трампом — младшим.

8:42

В РФ создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», сообщили в Ростехе.

8:34

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области.

8:27

Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках четвертого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $2,2 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования, говорится в письменном заявлении МВФ.

8:11

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Беленькое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:05

Украинские власти оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но президент Владимир Зеленский уже 1 июня должен обсудить этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Politico со ссылкой на источники.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 829-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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