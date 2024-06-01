Военная операция на Украине, день 829-й

8:56

Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США, считает Такер Карлсон.

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <…> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — сказал он в беседе с сыном экс-президента США Дональдом Трампом — младшим.