Пентагон утверждает, что расширение НАТО не было причиной украинского конфликта. Министр обороны США Ллойд Остин обвинил в украинском конфликте российские власти.
Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США, считает Такер Карлсон.
«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <…> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — сказал он в беседе с сыном экс-президента США Дональдом Трампом — младшим.
Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области.
Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках четвертого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $2,2 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования, говорится в письменном заявлении МВФ.
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Беленькое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские власти оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но президент Владимир Зеленский уже 1 июня должен обсудить этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Politico со ссылкой на источники.