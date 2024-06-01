Песков, Лолита, Авербух: кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк

1 июня состоялось прощание с российской актрисой театра и кино Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Лично проститься с артисткой пришли певица Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгар Запашный, артист Геннадий Хазанов, фигурист Илья Авербух, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга — фигуристка Татьяна Навка, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актер и режиссер Игорь Угольников и многие другие.

«У нее есть всенародная любовь. О такой любви мечтает каждый актер», — сказал Илья Авербух.

Запашный отметил, что с Заворотнюк нужно брать пример: «Она великолепно справлялась с задачами, которые ей давали, просто большой профессионал… Самое главное, что она великолепный человек».

«Многих людей она оставила одинокими», — добавил он.

Татьяна Навка рассказала, что Анастасия Заворотнюк никогда не унывала и даже в самые тяжелые моменты верила в лучшее.

Сотни поклонников актрисы пришли проститься с ней. «Она мне подарила детство. Это моя прекрасная няня, всеми любимая актриса, поэтому я не мог не прийти», — сказал один из ее поклонников, которого цитирует канал Shot.

Внутри храма расположили открытый белый гроб, к которому подходили поклонники и коллеги актрисы. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актером Валентином Гафтом, актрисой Любовью Полищук, певцом Юрием Шатуновым и многими другими знаменитостями.

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни 29 мая в возрасте 53 лет. В 2019 году у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили рак головного мозга. Врачи перепробовали все возможные методы лечения, даже экспериментальные, однако это не помогло. Последние дни вместе с Заворотнюк провел ее супруг фигурист Петр Чернышев.