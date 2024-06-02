Врач предупредила об опасности лечения детей Оземпиком

Американские дети и подростки за последние четыре года стали в семь раз чаще употреблять Оземпик и его аналоги. Как это связано с российскими детьми и почему препараты на основе гормона GLP-1 опасно принимать детям, «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, основательница школы питания Seeds Юлия Сидорова.

По словам эксперта, после еды организм человека вырабатывает гормон, посылающий сигналы о насыщении в мозг и желудок — глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1). Препараты на его основе имитируют действие гормона, благодаря чему создается эффект сытости даже на пустой желудок.

«Препараты с действующими веществами семаглутид (Оземпик, Семавик), лираглутид (Саксенда) разрабатывались для лечения диабета, ожирения, и благодаря вау-эффекту от снижения веса быстро стали популярными. В том числе российские блогеры, артисты рассказывают о преображении до неузнаваемости за счет приема препарата. Некоторые даже дают лекарство детям», — рассказала врач.

Основываясь на исследованиях, доступных на данный момент, безопасность и эффективность семаглутида для детей не установлены.

«Лекарство не было тщательно изучено для применения детьми. В клиническом исследовании с использованием семаглутида у детей более 60% испытывали желудочно-кишечные побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея. Другие побочные эффекты могут включать реакции в месте инъекции (покраснение, зуд, отек), риск гипогликемии (низкий уровень сахара в крови) и риск панкреатита», — прокомментировала Сидорова.

В США только в 2023 году почти 31 000 детей в возрасте от 12 до 17 лет и более 162 000 человек в возрасте от 18 до 25 лет использовали препараты GLP-1. В России нет открытых и детализированных данных о количестве детей и подростков, применяющих подобные препараты.

Эндокринолог пояснила, что инъекции GLP-1 — это крайняя мера в лечении диабета 2 типа и тяжелых форм ожирения, когда диета и физические упражнения не дают достаточного контроля над уровнем глюкозы в крови, эффективного снижения массы тела. В этом случае риски осложнений от приема препарата сопоставимы с рисками от отсутствия лечения.

«Однако прежде чем пробовать медикаментозную терапию, важно изменить образ жизни ребенка и всей семьи. Попытки похудения на препаратах могут ухудшить связь ребенка с собственным телом, увеличивает риски расстройств пищевого поведения. Лечение детского ожирения включает в себя нормализацию физического, психологического и социального состояния ребенка. Важно регулярно измерять индекс массы тела (ИМТ), уровень глюкозы в крови, липидный профиль, лечить сопутствующие заболевания, следовать рекомендациям диетолога, разработанных с учетом возраста, пола, физической активности и предпочтений ребенка», — заявила она.

В числе наиболее эффективных мер в лечении врач называет обучение детей и родителей основам здорового питания — о пользе тех или иных продуктов, размерах порций и важности регулярных приемов пищи, резюмировала Сидорова.

Ранее эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей.