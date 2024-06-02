Китай заявил, что никогда не поставлял оружие сторонам украинского конфликта

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в Китае установлен строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения. Он добавил, что КНР всегда занимала ответственную позицию по украинскому вопросу, а также выступала за мирные переговоры.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня.

Кроме этого, в МИД КНР заявили, что конференцию по Украине должны признать Москва и Киев.

Ранее Пентагон объявил тендер на покупку трудов о российской военной стратегии.