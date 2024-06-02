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Китай заявил, что никогда не поставлял оружие сторонам украинского конфликта

Минобороны КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине

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ВМС КНР

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на  международном форуме по  безопасности «Диалог Шангри-Ла» в  Сингапуре, заявил, что Китай не  предоставляет вооружения ни  России, ни  Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы  никогда не  поставляли оружие ни  одной из  сторон конфликта», — сказал  он.

Министр подчеркнул, что в Китае установлен строгий контроль за  экспортом товаров двойного назначения. Он добавил, что КНР всегда занимала ответственную позицию по  украинскому вопросу, а также выступала за  мирные переговоры.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня.

Кроме этого, в МИД КНР заявили, что конференцию по Украине должны признать Москва и Киев.

Ранее Пентагон объявил тендер на покупку трудов о российской военной стратегии.

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