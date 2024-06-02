Стоматолог предупредила, какие продукты негативно влияют на прикус

Рекомендуется после 6 месяцев исключить ночные кормления, как грудью, так и из бутылочки с соской. Ночью не должно быть пищи — только теплая вода. Соску также рекомендуется исключить, так как сосательные движения челюстью закладывают неправильное положение челюсти. Об этом «Газете.Ru» рассказала Галина Алексеева, врач-стоматолог общей практики, директор сети клиник «Стоматология 32».

«Своевременное лечение молочных зубов также будет способствовать формированию правильного прикуса у ребенка. Дети часто отторгают стоматологические процедуры, связанные с лечением кариеса, и родители могут выбирать радикальные методы — просто удалять молочные зубы, которые ребенок не дает лечить. Но рот не любит пустоты: если удалить молочный зуб раньше времени, до того, как на его место поднялся постоянный, то соседние молочные зубы начинают сходиться и перекрывают место, где должен расти постоянный зуб. Когда коренной зуб подрастает, а его место занято, он начинает расти там, где придется. Это ведет к нежелательной скученности зубов и неправильному прикусу, которые впоследствии придется исправлять брекетами», — объяснила эксперт.

По словам стоматолога, правильный прикус напрямую зависит от жевательной способности. А жевательная способность — от здорового состояния жевательных зубов. На здоровье зубов влияют, как продукты питания — их структура и питательные вещества, так и гигиена ротовой полости, которую важно прививать с раннего возраста.

«Рекомендуется тщательно пережевывать пищу — до 33 раз на порцию, которая находится во рту. Кроме благотворного влияния на ЖКТ, такой метод пережевывания укрепляет челюстные мышцы, которые в свою очередь влияют на правильное развитие и поддержание прикуса», — рассказала врач.

Сладкая пища не запрещена, но долгоиграющие конфеты, например леденцы, нежелательны, так как они обволакивают зубы пленкой, и зубы перестают дышать.

«Также нежелательны твердые сладкие продукты, например, козинаки, так как они перегружают мышечный аппарат и изнашивают слой дентина, то есть уменьшают высоту зубов, а это в свою очередь негативно сказывается на прикусе. Однако десерты и шоколадные конфеты не влекут столь негативных последствий, если обеспечить должную гигиену и культивировать привычку полоскать рот теплой водой после употребления сахаросодержащий пищи», — объяснила Алексеева.

Мягкая пища, если она преобладает в рационе, то может повлечь атрофию жевательных мышц. Также, если нет нагрузки на зубы, то на них образуется налет. Поэтому смузи и пюре могут присутствовать в рационе, но не должны в нем преобладать, если вы ставите целью поддерживать здоровье зубов.

«Желтый болгарский перец с петрушкой и творогом обогащены кальцием, кальций — первый элемент в иерархии поддержания здоровья не только зубов, но и зрения. Кальций расходуется в условиях постоянной нагрузки на зрения: работа за компьютером, зависимость от смартфона, чтение и телевизор — по вине этих повседневных необходимых в жизни современного человека привычек страдают и зубы. Также от недостатка кальция страдают женщины, так как он быстро вымывается из женского организма. Поэтому свежие растительные продукты с высоким содержанием кальция в не измельченном виде обеспечат не только позитивное для прикуса амортизированное жевание, налаженный мышечный челюстной аппарат, но и естественную чистку зубов», — подчеркнула стоматолог.

Сухие жесткие хрустящие продукты такие как сухари, козинаки, жареные орехи вредят состоянию здорового прикуса, так как не амортизируют челюсть во время жевания, стирают слой дентина, а также ранят десны и слизистую рта. Ссадины в ротовой полости провоцируют брожение и бактерии быстро проникают в кровь. Поэтому сухарики рекомендуется размачивать в супе или напитке, а орехи замачивать перед употреблением. Стоматолог настоятельно рекомендует не колоть орехи и семена зубами.

«Нутрицевтики для поддержания здорового прикуса — кальций, магний, цинк. Их рекомендуется принимать системно: в течение 1 месяца, и после этого курса 5 месяцев отдыхать. Сезонный курс, необходимый организму — с середины августа до середины сентября, чтобы подготовить организм к зимнему сезону, а затем в феврале — чтобы восстановиться после зимы», — добавила она.

С возрастом женщины начинают сжимать зубы. Это влияет на состояние прикуса. В этом случае рекомендуются ночные капы, и регулярный массаж нижнечелюстного сустава. Важно уделить этому должное внимание, так как бруксизм влечет множество заболеваний брюшной полости и позвоночника, резюмировала врач Алексеева.

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