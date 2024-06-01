G7 хочет наказать банки 20 стран за использование «российского SWIFT» Bloomberg: ЕС и G7 готовят санкции против банков, использующих аналог SWIFT

Евросоюз и страны G7 считают, что Россия использует СПФС — свой аналог SWIFT — для закупки подсанкционных товаров. Как выяснил Bloomberg, в G7 готовятся ввести санкции против банков третьих стран, которые с помощью СПФС помогают России обходить уже наложенные ограничения. В США тоже работают над новыми санкциями — на этот раз против китайских банков, которые подозреваются в помощи Москве.

Страны G7 и ЕС работают над новым пакетом антироссийских санкций, в который в том числе войдут ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT, выяснил Bloomberg.

По предварительным данным, обсуждение нового пакета санкций пройдет в преддверии встречи G7 в Италии. Bloomberg пишет, что один из ключевых приоритетов клуба — помешать России производить оружие. При этом Москва, как утверждается, успешно обходит санкции, импортируя необходимые товары через третьи страны: Китай, Турцию, ОАЭ, государства Центральной Азии.

Европейцы установили банки, которые, предположительно, содействовали перечислению оплаты за товары, необходимые для производства оружия. Им пригрозили новыми штрафами, что побудило банки ужесточить свою политику. Это, как пишет Bloomberg, привело к падению российского импорта.

Издание выяснило, что в рамках нового пакета санкций Европейская комиссия предложила ограничить использование СПФС третьими странами. По их данным, систему используют более 150 банков в 20 странах, в том числе в Китае, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Казахстане.

Кроме того, в G7 могут составить список банков, помогающих России уклоняться от санкций, и ужесточить проверки организаций, их дочерних компаний и цепочек поставок.

Европейские чиновники хотят как можно быстрее согласовать новый пакет санкций, однако несколько стран-членов ЕС выступили против полного запрета СПФС, опасаясь возможного вреда для экономики государств, ведь такая мера повлияет и на транзакции, не связанные с производством оружия.

«Сосредоточены на китайских компаниях»

Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в свою очередь заявил, что США могут ввести санкции в отношении банков тех стран, которые помогают России укреплять ее военно-промышленную базу.

«В первую очередь мы сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически оказывают поддержку России», — сказал Кэмпбелл, цитирует ТАСС.

По словам первого заместителя госсекретаря, США «внимательно изучили финансовые учреждения» Китая, которые «систематически участвуют в поддержке России».

Он добавил, что американские чиновники убеждают союзников в пользе коллективных действий. Кэмпбелл утверждает, что «будут предприняты шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, сигнализирующие о нашем глубоком недовольстве».

31 марта в Берлине заместитель министра финансов США Уолли Адеймо призвал лидеров немецкого бизнеса передать китайским коллегам просьбу выбрать: вести ли им бизнес в Европе или работать над оснащением российской армии. Адеймо в Германии также обсудил санкции, введение которых может помешать России получать военную помощь от других стран. Он сказал журналистам, что США применят ограничения к компаниям, которые поставляют РФ товары двойного назначения.

«Мы очень ясно дали понять, что на самом деле будут предприняты шаги не только Соединенными Штатами, но и другими странами», — сказал Кэмпбелл.

Китай и Россия отрицают любые обвинения в военном сотрудничестве в рамках СВО.